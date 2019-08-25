أفاد مراسل RT، اليوم الأحد، بأن القوات الحكومية دفعت بتعزيرات عسكرية لنقطة الجلفوز لمحاولة استعادة تبة الإرسال شرق مدينة عتق بمحافظة شبوة.

وأشار مراسلنا إلى أن المعارك على أشدها تجري بين جيش الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقوات الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات في مدينة شبوة.

وأكد أيضا أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على تبة الإرسال بالمدخل الشرقي لمديرية عتق بمحافظة شبوة، عقب سيطرة قوات النخبة الشبوانية عليها لساعات معدودات.

وكانت مصادر تابعة للقوات الحكومية قد أكدت أن الجيش اليمني تقدم في اتجاه خمر بصعيد شبوة، وتمكن من الاستحواذ على 3 مدرعات عسكرية تابعة لقوات الانتقالي، إلا أن مصادر ميدانية تابعة للنخبة الشبوانية التابعة للمجلس الجنوبي، نفت ذلك.

المصدر: RT