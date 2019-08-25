اللحظات الأولى لسقوط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديوهات)

تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لمكان انفجار الطائرة "الإسرائيلية" المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".

كما تداول الناشطون أيضا صورا قالوا إنها لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة الأولى التي تم إسقاطها.

شاهد عيان من منطقه معوض في الضاحيه الجنوبيه يروي ما حدث #حزب_اللهpic.twitter.com/qVIB46uxWc — Ali NaZzAL (@nazzal__ali) 25 августа 2019 г.

Video of a drone that is thought to be operated by #Israel which went down in the suburbs of #Beirut overnight. #Lebanonpic.twitter.com/C7THZawgce — Joe Truzman (@Jtruzmah) 25 августа 2019 г.

المصدر: وكالات