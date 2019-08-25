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اللحظات الأولى لسقوط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديوهات)

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اللحظات الأولى لسقوط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديوهات)
تويتر
مكان انفجار الطائرة الإسرائيلية المسيرة جنوب بيروت
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تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لمكان انفجار الطائرة "الإسرائيلية" المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".

كما تداول الناشطون أيضا صورا قالوا إنها لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة الأولى التي تم إسقاطها.

اللحظات الأولى لسقوط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديوهات)
اللحظات الأولى لسقوط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديوهات)
اللحظات الأولى لسقوط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديوهات)

اللحظات الأولى لسقوط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديوهات)

المصدر: وكالات 

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