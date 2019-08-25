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شاهد.... المركز الإعلامي لحزب الله اللبناني بعد تعرضه لانفجار الطائرة "الإسرائيلية" المسيرة

أخبار العالم العربي

شاهد.... المركز الإعلامي لحزب الله اللبناني بعد تعرضه لانفجار الطائرة
Reuters
أرشيف
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نشرت وسائل إعلام لبنانية صورا من داخل المركز الإعلامي لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالمركز نتيجة انفجار الطائرة "الإسرائيلية" المسيرة.

ونشرت قناة "MTV" اللبنانية، صورا من داخل المركز.

في غضون ذلك صرح، المسؤول الإعلامي في "حزب الله" محمد عفيف بأن "الحزب لم يسقط أي طائرة" من الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا فوق الضاحية الجنوبية فجر اليوم الأحد.

مضيفا أن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله".

وذكرت وسائل إعلام إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية من جراء شظايا انفجار الطائرة الإسرائيلية.

شاهد.... المركز الإعلامي لحزب الله اللبناني بعد تعرضه لانفجار الطائرة
قناة "MTV" اللبنانية

شاهد.... المركز الإعلامي لحزب الله اللبناني بعد تعرضه لانفجار الطائرة
قناة "MTV" اللبنانية
شاهد.... المركز الإعلامي لحزب الله اللبناني بعد تعرضه لانفجار الطائرة
قناة "MTV" اللبنانية
شاهد.... المركز الإعلامي لحزب الله اللبناني بعد تعرضه لانفجار الطائرة
قناة "MTV" اللبنانية

المصدر: وكالات 

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