الدفاع اليمنية: الإمارات تدعم تمرد ميليشيا الانتقالي بالسلاح وسنتصدى بحزم

أكدت وزارة الدفاع اليمنية أنها رصدت قيام ميليشيا التمرد بعملية تحشيد لعناصرها من أكثر من محافظة بدعم عسكري ولوجستي إماراتي، رغم دعوات الحكومة لإيقاف ذلك الدعم لما يهدد وحدة اليمن.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته يوم السبت، إنها رصدت قيام "ميليشيا التمرد" بعملية تحشيد لعناصرها من أكثر من محافظة لتكرار المحاولة في أكثر من مدينة، بدعم عسكري ولوجستي ومالي من قبل دولة الإمارات، رغم دعوات الحكومة اليمنية التي عبرت عنها بيانات وزارة الخارجية وكلمة اليمن في اجتماع مجلس الأمن الدولي، التي طالبت بشكل واضح وصريح بإيقاف ذلك الدعم لما يمثله من تهديد لأمن اليمن ووحدته واستقراره.

وأضافت الوزارة، أن"الجيش الوطني وبمساندة قوات الأمن تصدت يوم الأربعاء الماضي لهجوم مسلح على مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية والأمنية، بمدينة عتق، مركز محافظة شبوة، وذلك استمرارا لخطة التمرد المسلح الذي بدأته ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، وفي أبين".

وأشارت إلى أن الجيش الوطني تمكن خلال اليومين الماضية تحقيق السيطرة الكاملة على مدينة عتق وتطهير كافة مؤسسات الدولة ومعسكراتها، مؤكدة مواصلة التصدي بحزم لأي محاولة تضر بالمصلحة العليا لليمن.

المصدر:سبأ



