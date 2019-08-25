كشف المسؤول الإعلامي في "حزب الله" اللبناني، محمد عفيف، عن تفاصيل جديدة عن حادثتي الطائرتين المسيرتين اللتين سقطت إحداهما وانفجرت الأخرى فجر اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال عفيف لوكالة الإعلام الوطنية اللبنانية، إن الطائرة المسيرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن الحزب لم يسقط أي طائرة مسيرة.

ووصف عفيف ما حصل بـ"الانفجار الحقيقي".

وأوضح "أن طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر (سقطت) هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".

وأشار المسؤول إلى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في بلدة العين".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام