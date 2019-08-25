أفاد مراسلنا في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات وهمية في أجواء مدينة صيدا اليوم الأحد، مضيفا أن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أجواء العاصمة بيروت شهدت تحليقا كثيفا للطيران الإسرائيلي وعلى علو منخفض.

ويأتي ذلك عقب حادث سقوط طائرة استطلاع مسيرة، رجح البعض أنها إسرائيلية، وانفجار أخرى جنوب بيروت، معقل "حزب الله" اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية بعد إصابتهم بشظايا جراء انفجار الطائرة "الإسرائيلية" المعادية فجر اليوم الأحد.

من جهته أوضح المسؤول الإعلامي في "حزب الله" اللبناني محمد عفيف، أن الطائرة المسيرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن الحزب لم يسقط أي طائرة مسيرة.

وأشار المسؤول إلى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في بلدة العين".

من جهتها قالت مصادر وزارية لـRT: إن "اتصالات مكثفة بين كبار المسؤولين في لبنان تجري لتحديد الخطوات تجاه الاعتداء الاسرائيلي".

المصدر: وكالات