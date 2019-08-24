إسرائيل تعتقل فلسطينيين على خلفية تفجير عبوة ناسفة غرب رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن اعتقال عدد من المشتبه بضلوعهم في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مستوطنين غرب رام الله بالضفة الغربية.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش قوله إن "عدة مشبوهين" اعتقلوا في إطار ملاحقة المسؤولين عن الانفجار الذي وقع، صباح الجمعة، في منطقة بنيامين بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله، والذي أسفر عن مقتل المستوطنة رينا شنيرب، وجرح شقيقها ووالدها الذي خدم سابقا في الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية بأن "الاحتلال اعتقل الشابين ربحي أبو الصفا، ومحمد نايف أبو الصفا من قرية عين عريك، بعد مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما".

وأضاف مراسل الوكالة أن شابا ثالثا تم اعتقاله هو "الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت، إصرار معروف"، الذي اعتقل من منزله في قرية عين قينيا شمال غرب رام الله. وتابعت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين داهموا عددا من المحال التجارية في القرية واستولوا على تسجيلات الكاميرات.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي + وفا