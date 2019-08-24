بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة عام 2016.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي التقى كونتي، مساء اليوم السبت، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، والتي تعقد بمدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل ريجيني.

وذكر راضي في هذا السياق أن الرئيس المصري "جدد تأكيده استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأثرت قضية ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي اختفى يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة، ليتم لاحقا العثور عليه مقتولا وعلى جثته آثار تعذيب، أثرت بشكل كبير على العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.

وتنفي مصر كل المزاعم حول تورط أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني، وقالت السلطات المصرية في البداية إن الطالب الإيطالي توفي بحادث سير، إلا أنها ذكرت لاحقا أنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.

من جهة أخرى، أشاد السيسي خلال اللقاء، حسب راضي، "بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك" مع إيطاليا في مختلف المجالات، "فضلا عن التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، وفق البيان، عن "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على شتى الصعد، في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك مواصلة التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنه "تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل ما تتيحه المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر من فرص متميزة".

المصدر: RT