الدفاعات الجوية السوري تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.

ولم تتحدث التقارير الإعلامية بعد عن مصدر الانفجارات، مكتفية بالقول إن المضادات الأرضية "تتصدى لأهداف معادية" دون ذكر هويتها.

وأشارت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" إلى أن "العدوان مستمر إلى الآن" والدفاعات الجوية "تسقط معظم" الأهداف المعادية في المنطقة الجنوبية.

يتبع...