الأردن تعلن الإفراج عن مواطن محتجز في سوريا بـ"جهود الجيش"

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، عن إطلاق سراح مواطن من المملكة احتجزه مجهولون في سوريا، وانقطع الاتصال به في 12 أغسطس الحالي.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان أصدرته بهذا الصدد على لسان المتحدث باسمها، سفيان القضاة: "بجهود مشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة المختصة، تم إطلاق سراح المواطن الأردني الذي كان قد انقطع الاتصال به مع أهله منذ 12 أغسطس".

وأضافت الخارجية الأردنية أن "ذويه أبلغوا الوزارة عن اختطافه" بتاريخ 13 أغسطس، وتم اليوم تأمين عودته إليهم.

ولم يذكر بيان الخارجية الأردنية ملابسات إطلاق سراح مواطنها في سوريا أو هويته أو الجهات الخاطفة.

ومع تراجع ملحوظ للتوتر في العلاقات بين الحكومتين الأردنية والسورية في العام الماضي، أعلنت عمان سابقا عن الإفراج عن عديد من مواطني المملكة الذين كانوا محتجزين في سوريا خاصة من قبل السلطات، فيما تتحدث وسائل إعلام أردنية عن عشرات آخرين لا يزالون معتقلين هناك.

المصدر: RT