قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم السبت، إنه التقى الرئيس العماد ميشال عون، واستعرض معه جملة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية.

وأكد جنبلاط أن الرئيس عون يركز على أهمية الوضع الاقتصادي والنقدي، وذلك إثر تخفيض التصنيف الائتماني الذي قامت به وكالة "فيتش"، حيث خفضت درجة التصنيف السيادي للبنان من B- إلى CCC مع توقعات سلبية.

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وأفاد النائب اللبناني السابق، خلال استقباله، اليوم، من قبل الرئيس العماد ميشال عون، رفقة وزير الخارجية جبران باسيل، بأن الرئيس سيدعو المسؤولين في البلاد إلى اجتماع حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل مواجهة التحديات والتحضير لموازنة 2020، التي يجب أن تكون بداية حقيقية لتصحيح الوضع الاقتصادي والنقدي.

وردا على سؤال هل كانت اليوم المواجهة الأولى بينكم والوزير جبران باسيل؟ قال جنبلاط إن اللقاء بينهما لم يكن مواجهة وإنما كان لقاء وديا، مضيفا أن الحديث دار بشكل أساسي عن الأوضاع في البلاد.

وأوضح رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني أنه لم يكن هناك أي عتاب بين الطرفين، في إشارة إلى وزير الخارجية.

وفي سياق آخر، وبشأن لقاء سيجمعه (جنبلاط) بـ "حزب الله"، صرح بأنه "لم يبلغه أحد بمثل هذا اللقاء".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية