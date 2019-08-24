القضماني يرد على "مخونيه": لم أذهب سرا إلى دمشق ولن أرتمي بحضن أي نظام في العالم

نفى نائب رئيس هيئة المفاوضات السورية العليا السابق، يحيى القضماني، ما سماها "دعاية قوية" بأنه يذهب سرا إلى دمشق لمحاولة "حلحلة" وضعه مع الحكومة السورية.

إقرأ المزيد

وكتب القضماني على صفحته في "فيسبوك" أن الدعاية نفسها "تم ترويجها سابقا من قبل بعض أطراف المعارضة بالخارج، وتم توجيه نفس السؤال لي شخصيا. أود أن أصرح بأنه لم يحصل شيء من هذا القبيل أبدا".

وأضاف القائد السوري المعارض السابق أن "حكم محكمة الإرهاب الذي أصدره القضاء السوري ما زال سيفا مسلطا على رقابنا".

وتابع قائلا: "هل يعني أن طلبي ممن يستطيع أن يزيل هذا الحكم الظالم كما فعلت الحاضنة الشعبية في الجبل بقضيتي منذ عامين، عندما استولى الشبيحة على بيتي ودنسوه فتبنوا قضيتي في المحاكم واستطاعوا إخراجهم منه منذ نحو ستة أشهر فقط".

وتابع القضماني: "هل يعني الإعلان بالرغبة للعودة إلى أرض الوطن هو الارتماء في حضن النظام

وتخويني إلى هذه الدرجة".

facebook.com/yahya.kodmani

وخاطب منتقديه قائلا: "أنتم تظلموني وتظلمون أنفسكم وتظلمون الوطن الذي نسعى لخلاصه

أنا لم ولن أرتمي لا في حضن النظام أو غيره، لا الآن ولا في ما تبقى لي من عمر ولن أعود قبل عودة جميع السوريين".

وفي ختام منشوره، دعا القضماني المعارضين السوريين إلى مراجعة أنفسهم "ونتوقف عن تخوين بعضنا".

المصدر: RT