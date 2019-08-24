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مراسلنا: قتلى وجرحى من أفراد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بكمين لـ "القاعدة" جنوب اليمن

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قتلى وجرحى من أفراد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بكمين لـ
Reuters FAWAZ SALMAN
فراد قوات "الحزام الأمني" التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
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قتل عدد من أفراد "الحزام الأمني" التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وجرح آخرون، جراء كمين لتنظيم "القاعدة" في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب البلاد، وفقا لمراسلنا.

وأفاد مراسل RT بأن أفراد قوات "الحزام الأمني" الذين تعرضوا للكمين كانوا متجهين لتعزيز قوات "الانتقالي" في محافظة شبوة، ضد القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

يتبع..

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