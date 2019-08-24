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الجزائر.. إقالة مسؤول كبير بعد حادثة تدافع في حفل غنائي

أخبار العالم العربي

الجزائر.. إقالة مسؤول كبير بعد حادثة تدافع في حفل غنائي
Screenshot/ Youtube
مدير الديوان الجزائري لحقوق المؤلف المقال بن شيخ الحسين
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أنهى رئيس الحكومة الجزائري، نور الدين بدوي، مهام المدير العام لـ"الديوان الوطني لحقوق المؤلف"، سامي بن شيخ الحسين، عقب حادثة تدافع خلال حفل غنائي، خلفت مقتل 5 أشخاص ليلة الخميس.

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وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن قرار بدوي جاء بعد "إخلال بن شيخ الحسين وتقصيره في أداء الواجبات المنوطة به، عقب الحادثة الأليمة التي أودت بحياة 5 من أبنائنا الشباب".

وكان بدوي قدم تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق بغية تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة".

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم ليلة الخميس بملعب "20 أغسطس" في العاصمة الجزائرية، بعد أحداث تدافع لحضور حفل فني أحياه المغني الجزائري المغترب المعروف باسم "سولكينغ"، كما أكدت الحماية المدنية تسجيل أكثر من ثمانين جريح.

المصدر: "واج"

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