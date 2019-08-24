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الجمارك المصرية تفشل 4 محاولات لتهريب مخدرات ونقد أجنبي (صور)

أخبار العالم العربي

الجمارك المصرية تفشل 4 محاولات لتهريب مخدرات ونقد أجنبي (صور)
Reuters GHA/Iga
مطار القاهرة الدولي
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ضبطت جمارك الطرود البريدية في مطار القاهرة الدولي 4 محاولات تهريب لكميات من المواد المخدرة والمنشطات والنقد الأجنبي.

وجاء افشال المحاولة الأولى بعد اشتباه مأمور جمركي في محتوى إحد طرود الأمتعة القادمة من المكسيك، وبعد الفحص الدقيق تبين وجود علبة بها 3 أكياس شفافة تحتوي على مادة الكوكايين بوزن 50 غرام، إلى جانب مادة الـ LSD المسببة للهلوسة.

الجمارك المصرية تفشل 4 محاولات لتهريب مخدرات ونقد أجنبي (صور)
RT

وتمكن مأمورو الجمارك من كشف محاولة تهريب ثانية بعد شكهم في شحنة كان يفترض أنها تنقل زيوتا خاصة بالتدليك، وبعد فحص الطرود المشتبه فيها، تبين أنها تحتوي على قناني صغيرة بها مواد سائلة مجهولة تم إرسالها للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة من أجل تحديد صنفها، وما إذا كانت محظورة أم لا.

الجمارك المصرية تفشل 4 محاولات لتهريب مخدرات ونقد أجنبي (صور)
RT

وفي ثالث عملية، نجح مأمورو الجمارك في ضبط 660 جنيه استرليني كانت مخفيه داخل دمية، فيما أسفرت العملية الرابعة عن ضبط 59 قنينة هرمونات منشطة كانت مخفية داخل علب شوكولاته.

الجمارك المصرية تفشل 4 محاولات لتهريب مخدرات ونقد أجنبي (صور)
RT
الجمارك المصرية تفشل 4 محاولات لتهريب مخدرات ونقد أجنبي (صور)
RT

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

المصدر: RT

ناصر حاتم، القاهرة

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