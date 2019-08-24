عدد من معتقلي حراك الريف يعلنون تخليهم عن الجنسية المغربية

أعلن، أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف في المغرب، ناصر الزفزافي، عن تخلي ابنه و5 آخرين من معتقلي الحراك عن الجنسية المغربية.

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وتلا الزفزافي الأب مساء أمس الجمعة بلاغا في بث مباشر على صفحته في موقع "فيسبوك"، قال إنه موقع من طرف ابنه ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي.

وأكد المعتقلون في بيانهم "عزمهم التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ قراءة البيان".

وأضاف البيان أن المغرب يعيش على وقع "السكتة القلبية"، مشيرا إلى أن مدينة الحسيمة محاصرة اقتصاديا وثقافيا بسبب ظهير العسكرة الذي يرفضه المعتقلون.

ودافع الزفزافي الأب عن براءة المعتقلين، مطالبا السلطات بإثبات التهم الموجهة إليهم. وأضاف أن خيار إسقاط الجنسية هو آخر ورقة يلعبها قادة الحراك، بعد استنفاد كل الخطوات.

ووصف المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة بـ"الوطنيين الحقيقيين"، مطالبا بإطلاق سراحهم، وسجن الذين تسببوا في المآسي الحالية للعائلات ولمنطقة الريف.

وفي السياق ذاته، عاد عدد من الحقوقيين المغاربة إلى ترويج مقترح سابق كان قد دعا إليه والد ناصر الزفزافي، يقضي بتنظيم مسيرة في الحسيمة من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

المصدر: هسبريس