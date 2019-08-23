"رجل الخيانة والغدر".. خلفان يشن هجوما حادا على هادي

شن القائد السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، هجوما حادا على الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، واصفا إياه برجل الغدر والخيانة وغير اللائق للحكم في اليمن.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مع تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات، إن "الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة"، معتبرا أنه "لا يستحق الدفاع عنه لا كشخصية ولا كرئيس".

الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 23 августа 2019 г.

وتابع: "هادي وعلي محسن الأحمر يعتبران الجنوبيين إرهابيين وجماعة الإصلاح مقاتلين وطنيين. نترك الشمال للأحمر وهادي فليحرروها. ينبغي أن نترك الشمال للإصلاحيين... وللأحمر... بدون أي تردد".

وأردف خلفان: "هادي أو يستقيل... أو سيخلعه الشمال والجنوب... هو سبب رئيس للكارثة. الوقوف مع هادي وقوف مع من لا يليق بحكم اليمن... هذه ينبغي ألا تغيب عن التحالف... فإذا آمنتم بهذه المقولة... فمعنى الشرعية المزعومة له كلام انتهى... عفا عليها الزمن".

هادي او يستقيل...او سيخلعه الشمال والجنوب...هو سبب رئيس للكارثة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 23 августа 2019 г.

وختم خلفان بالقول: "تحالفنا... ريالكم ما شفتوه إلا في هادي الذي رفض الرجولة... وهرب بزي حريم".

وشهدت مدينة عتق في محافظة شبوة مواجهات مسلحة، مساء الخميس، بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبر مدعوما من قبل الإمارات.

واتهمت الحكومة اليمنية، الخميس، على لسان الناطق باسمها، راجح بادي، الإمارات بتصعيد أمني في شبوة، وحمل قيادة القوات الإماراتية في منطقة بلحاف الساحلية بالمحافظة بتفجير الوضع العسكري، ومحاولة اقتحام مدينة عتق، "رغم الجهود الكبيرة" من قبل السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التوتر.

المصدر: RT