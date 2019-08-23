استدعى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية ببغداد براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الأمريكي، لبحث المستجدات والهجمات الأخيرة ضد الحشد الشعبي.

وأكد الوزير الحكيم على أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وأن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية.

وفي هذا الإطار، حث الوزير الحكيم الجانب الأمريكي على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأوضح الحكيم أن العراق وحكومته يضعان كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياتهما، لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه.

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وجرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، وتمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة الإرهاب بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

المصدر: موقع وزارة الخارجية العراقية