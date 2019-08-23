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مصر.. الأمن المصري يلقي القبض على "سفاح العجائز" بعد ارتكابه جرائم مروعة

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مصر.. الأمن المصري يلقي القبض على
Reuters
الأمن المصري
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قررت نيابة بني سويف في صعيد مصر، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل 4 سيدات مسنات على فترات متباعدة لسرقتهن، ابتداء من عام 2011 حتى الأسبوع الماضي.

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وتلقت قوات الأمن إخطارا بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة في منطقة نائية بمدينة بني سويف، وعليها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل، بعد أيام من الإبلاغ عن اختفائها.

ووفقا لقوات الأمن، فقد كشفت إحدى كاميرات المراقبة عن ظهور شخص مجهول تم تحديده لاحقا في منطقة الحادث، سبق اتهامه في 36 قضية "سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سلاح دون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، وضرب".

واعترف المتهم بعد إلقاء القبض عليه باستدراج ضحاياه بطريقة أو بأخرى إلى مناطق نائية، والإجهاز عليهن حتى الموت أو ضربهن بالحجارة أو قتلهن خنقا لسرقتهن.

وكانت آخر ضحايا المتهم ربة منزل 72 عاما، أبلغ عن فقدانها يوم 14 أغسطس الجاري، وعثر على جثتها 18 أغسطس الجاري، بأرض زراعية، واعترف المتهم باستدراجها، والاعتداء عليها بقطعة من الحجارة أودت بحياتها، واستولى على قرطها الذهبي و250 جنيها.

المصدر: الوطن 

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