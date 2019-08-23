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مصر.. حبس احتياطي لنجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث بتهمة الانضمام للإخوان المسلمين

أخبار العالم العربي

مصر.. حبس احتياطي لنجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث بتهمة الانضمام للإخوان المسلمين
Reuters Mohamed Abd El Ghany
دار القضاء العالي - القاهرة
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قررت النيابة العامة المصرية تمديد حبس رامي، نجل القيادي الفلسطيني، نبيل شعث، 15 يوما بشكل احترازي من أجل استكمال التحقيقات معه.

وقالت النيابة في تبرير قرارها إن رامي شعث متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل"، والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون بتنفيذ مخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بالتنسيق مع حلفائهم لارتكاب أعمال عنف وتخريب واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، معتمدين على الدعم المالي من الإخوان.

ناصر حاتم

RT

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