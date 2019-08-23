قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن "تاريخ جماعة الإخوان شاهد على أنها ترمي بأفرادها في المهالك".

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وأشار المرصد إلى أن "مؤسس الجماعة تنصل من أفرادها الذين نفذوا عمليات تصفية رجال الدولة المصرية عقب اغتيال المستشار، أحمد الخازندار، لكي ينفي عن الإخوان تهمة الإرهاب وعدهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".

وأكد المرصد أن "تصريح القيادي الإخواني إبراهيم منير الذي كشف فيه تبرؤ الجماعة من الشباب الذين يقضون فترة العقوبة في السجون، على ذمة قضايا الإرهاب، يعبر عن عقيدة قياداتها تجاه أفرادها الذين يكشف إجرامهم أو يخرجون على قرارات قيادتها".

المصدر: RT