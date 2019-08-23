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بوتين ونتنياهو يبحثان سوريا وأوكرانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما

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بوتين ونتنياهو يبحثان سوريا وأوكرانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واصلا خلال اتصال هاتفي "تبادل الآراء حول الأجندة الإقليمية".

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وأوردت الرئاسة الروسية، في بيان، أن الطرفين أعربا عن "الاهتمام المتبادل بالحفاظ على العمل المشترك بين روسيا وإسرائيل على المسار السوري، وجمع الجهود في مكافحة الإرهاب".

وذكر البيان أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أخبر الرئيس الروسي بنتائج زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا، وأن الزعيمين تناولا أيضا "القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري الاقتصادي"، واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية.

المصدر: موقع الرئاسة الروسية

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