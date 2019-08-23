توفيت مضيفة طيران تونسية تعمل لدى الخطوط الجوية السعودية بحادث مرور في مدينة الرياض.

وتعرضت حافلة تابعة للخطوط الجوية السعودية أمس الخميس لحادث أثناء نقلها طاقم الطائرة إلى مطار الملك خالد، أدى ذلك لمقتل المضيفة التونسية، خولة الزمزاري، وإصابة 11 مضيفة أخرى إصابات متفاوتة.

وجاء في بلاغ للشركة أن "إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات تعرضت لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ‏وأسفر الحادث، الذي باشرته على الفور فرق الإسعاف والمرور، عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرض عدد منهن لبعض الإصابات".

المصدر: وسائل إعلام تونسية