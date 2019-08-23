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شاهد.. رتل تابع للجيش السوري يمر بجانب نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة الشمالي

أخبار العالم العربي

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انتشرت وحدات الجيش السوري، اليوم الجمعة، في مدينة مورك ومحيطها بعد استعادتها في ريف حماة الشمالي، حيث تتواجد نقطة المراقبة التركية التاسعة.

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الجيش السوري يسيطر على مورك ومحيطها بريف حماة مكان تواجد نقطة المراقبة التركية التاسعة
الجيش السوري يسيطر على مورك ومحيطها بريف حماة مكان تواجد نقطة المراقبة التركية التاسعة

وأظهر مقطع فيديو الجنود الأتراك في النقطة التركية التاسعة الواقعة في محيط مورك وهم يصورون رتلا للقوات السورية يمر بجانبهم.

وذكرت مراسلتنا أن وحدات الجيش السوري القادم من منطقة وادي الدورات انتشرت جنوبا في محيط النقطة التركية، في حين لا يزال هناك انتشار للمسلحين بشمال وغرب النقطة.

المصدر: RT

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