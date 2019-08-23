الجيش السوري .. والطريق إلى المعركة الفاصلة

قطع الجيش السوري طريقا طويلا منذ اشتعال الأزمة في البلاد وتحولها إلى حرب طاحنة وعنف شامل شارك فيه آلاف المسلحين من أصقاع الأرض، وتمكن من الصمود وتجاوز الكثير من المحن.

ولم ينجح في سوريا السيناريو الذي قوض أركان دول عربية وقلبها رأسا على عقب فيما يعرف بالربيع العربي.

على الأرض السورية سارت الريح بطريقة عكسية، وكان ذلك في معظمه بفضل تماسك الجيش وصموده أمام المئات من التشكيلات والجماعات المسلحة المتطرفة، بما فيها القاعدة وأخواتها، و"داعش" وما تلقته من دعم سخي بالمال والسلاح على مدى سنوات.

راهن أعداء سوريا الإقليميون والدوليون على تفتت الجيش وانهياره، لكنه تحمل الوضع القاسي الاستثنائي الذي لم يُعد له، وتجاوز النكسات وسار بالفعل على طريق دام معبد بالجمر، ولم يتوقف إلا كي يندفع من معركة إلى أخرى ومن خندق إلى آخر.

المصدر: RT