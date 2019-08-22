زار السفير السعودي لدى تركيا، وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم الخميس، مواطنا من المملكة يتلقى العلاج في أحد مستشفيات اسطنبول، بعد إصابته خلال هجوم بإطلاق نار عليه.

وقال الخريجي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إنه قام بزيارة المواطن "للاطمئنان على صحته والوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم له"، مضيفا: "نقلت له حرص القيادة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) وولي عهده الأمين (الأمير محمد بن سلمان) بالحرص على سلامة المواطنين، متمنيا له الشفاء العاجل".

ً زرت اليوم المواطن الذي تعرض لإطلاق نار في #إسطنبول ويتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات للاطمئنان على صحته والوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم له،ونقلت له حرص القيادة،وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالحرص على سلامة المواطنين،متمنياً له الشفاء العاجل. pic.twitter.com/rv4phheKAF — وليد الخريجي (@Wwaleed1430) 22 августа 2019 г.

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وسبق أن تعرض مواطنان سعوديان شقيقان أثناء وجودهما في مقهى بمنطقة شيشلي في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية بينها هاتفان وحقيبة.

وأعلنت الشرطة التركية، الخميس، إلقاء القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على السائحين، موضحة أنهما تعرضا للهجوم في مقهى والمنفذان كانا يستقلان دراجة نارية.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي تصدر فيه السعودية تحذيرات متكررة لمواطنيها متعلقة بالسياحة في تركيا أو الاستثمار فيها، وذلك على خلفية توتر ملحوظ في العلاقات بين البلدين بسبب خلافات عدة، على رأسها قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق خاص من المملكة.

المصدر: RT + وكالات