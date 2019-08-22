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الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بتصعيد الوضع في محافظة شبوة جنوب البلاد

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بتصعيد الوضع في محافظة شبوة جنوب البلاد
AFP Nabil Hassan
عسكريان إماراتيان في اليمن
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اتهمت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الخميس، الإمارات العربية المتحدة بتصعيد الوضع الأمني في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وفي تصريح صحفي، حمل الناطق باسم الحكومة، راجح بادي، قيادة القوات الإماراتية في منطقة بلحاف الساحلية بمحافظة شبوة بتفجير الوضع العسكري، ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة، رغم الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد العسكري.

وأوضح بادي أن توسيع ما وصفه بـ"التمرد المسلح" للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن إلى محافظة شبوة، يمثل "تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي ولجهود السعودية للتهدئة وإصرارا على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة".

ولفت إلى أن موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به "مليشيات الانتقالي"، مؤكدا "عزم الحكومة على مواجهة هذا التمرد بكافة الوسائل".

المصدر: سبأنت

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