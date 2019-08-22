الحشد الشعبي ينشر فيديو استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق أحد مقراته قرب بغداد

نشر الحشد الشعبي العراقي شريط فيديو قال إنه يظهر عملية استهداف قواته طائرة استطلاع حلقت فوق أحد مقراته قرب العاصمة بغداد، اليوم الخميس.

وأوضح الحشد الشعبي أن "طائرة استطلاع معادية حاولت التصوير والتجسس على مقر لواء 12 في حزام بغداد، حيث تم إجبار الطائرة على الانسحاب وعدم إكمال واجبها".

ويأتي هذا الحادث بعد أن تعرض مقر للحشد في محافظة صلاح الدين، يوم 20 أغسطس، لقصف جوي أسفر عن انفجار في الموقع، فيما تحدثت مصادر محلية عن وقوف الولايات المتحدة وراء الهجوم.

🔺#جاهزون_للرد

🔺#لامكان_لغربانكم#شاهد الدفاعات الجوية التابعة لقوات #الحشد_الشعبي تتصدى لطائرة استطلاع معادية حاولت التصوير والتجسس على مقر لواء 12 في حزام #بغداد ، حيث تم اجبار الطائرة على الانسحاب وعدم اكمال واجبها #العراقpic.twitter.com/AGyIDKz22z — مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) 22 августа 2019 г.

المصدر: RT