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الحوثيون يتهمون "قوى العدوان" بقصف مطار الحديدة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون
AFP NABIL HASSAN
مطار الحديدة، اليمن، 18 يونيو 2018
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اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية التحالف العربي بقيادة السعودية بقصف مطار مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، مساء اليوم الخميس، إن "قوى العدوان" قصفت مطار الحديدة بـ "الرشاشات المتوسطة"، فيما لم يصدر التحالف العربي أي تعليق على هذا النبأ.

ويتبادل الحوثيون والتحالف العربي بقيادة السعودية الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة، نتيجة مفاوضات السلام التي جرت في بلدة ريمبو بريف ستوكهولم السويدية في ديسمبر 2018.

المصدر: وكالات

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