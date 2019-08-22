محكمة إسرائيلية تتهم فلسطينيين بالتخطيط لهجمات باسم "داعش"

وجهت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا تهمة الإعداد لهجمات إرهابية باسم تنظيم "داعش" إلى فلسطينيين اثنين، وفقا لما أعلن عنه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الخميس.

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وأكدت السلطات الأمنية الإسرائيلية أنها اعتقلت، في شهر يوليو الماضي، أمين ياسين (22 عاما) الذي يدرس الطب في سلوفاكيا، وعلي عرموش (28 عاما)، وكلاهما ينحدران من مدينة طمرة.

وأوضح جهاز الأمن الداخلي أنه كان يشتبه بالفعل بوجود صلة بين عرموش و"داعش"، لكن لم يتم إصدار حكم بحقه لعدم وجود أدلة.

وأضاف أن "الرجلين متهمان بتحميل محتوى إلكتروني على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما مصدرها المنظمة الإرهابية، وتظهر فيها كيفية تحضير الأسلحة لغرض شن هجمات إرهابية".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن عرموش كان يحوز وثائق عديدة، بينها كتيبات إرشادية حول كيفية تنفيذ الاغتيالات وعمليات الاختطاف، وصناعة مواد متفجرة، وتنفيذ عمليات الطعن.

المصدر: وكالات