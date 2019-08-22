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تجدد الاشتباكات بين قوات كردية وفصائل مدعومة من تركيا في ريف حلب الشمالي

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تجدد الاشتباكات بين قوات كردية وفصائل مدعومة من تركيا في ريف حلب الشمالي
Reuters MS/KTS/FW1/Alexandra Hudson
منظر من أحد أحياء حلب
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شهدت محاور عديدة في القطاع الشمالي من ريف حلب اشتباكات يومية ومتجددة بين قوات كردية وفصائل موالية لتركيا.

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وأفاد المرصد السوري المعارض بأن هذه الاشتباكات جرت في الأيام الأخيرة على محاور مرعناز غرب مدينة اعزاز شمال حلب، وحزوان غرب مدينة الباب شرق حلب، مع تسجيل خسائر بشرية بين الطرفين.

وأضاف المصدر نفسه أنه في 18 أغسطس الجاري، تم رصد قصف مدفعي نفذته القوات التركية، استهدف مناطق في قرى وبلدات عين دقنة والعلقمية وشوارغة والمالكية ومطار منغ العسكري ومرعناز الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال حلب.

وفي 17 أغسطس، اندلعت الاشتباكات بين الطرفين على محاور غرب بلدة مارع شمال حلب، وتلة قصاعة الواقعة بين حربل والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، مع ورود معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وكانت اشتباكات نشبت في 14 أغسطس، بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل الموالية لتركيا، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

المصدر: "المرصد السوري"

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