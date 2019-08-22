الصين تريد تطوير العلاقات مع دمشق

أعرب المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا عن حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع سوريا، ودعم جهود الحكومة في عملية إعادة الإعمار و"دعم حق سوريا في مكافحة المجموعات الإرهابية على أراضيها".

وشدد شيه شياو يان، المبعوث الصيني، خلال لقائه في دمشق وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، اليوم الخميس، على "رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية، وعلى أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية والتزام بلاده بلعب دور بناء في هذه العملية التي يجب أن تهدف إلى الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها، وإلى عودة كامل الأراضي السورية إلى سيادة الدولة، وإلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سوريا".

وأعرب المبعوث الصيني الخاص عن "حرص الصين على الاستمرار في تطوير علاقاتها مع سوريا في مختلف المجالات، والاستمرار في التنسيق بين البلدين ودعمها الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في سبيل عملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزمات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وتقديم كل المساعدات الممكنة في هذا الشأن".

المصدر: سانا