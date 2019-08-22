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نائب عراقي: مركز عمليات أمني إسرائيلي في بغداد يشن هجمات ضد الحشد

أخبار العالم العربي

نائب عراقي: مركز عمليات أمني إسرائيلي في بغداد يشن هجمات ضد الحشد
Reuters
صورة أرشيفية من العراق
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قال النائب العراقي عن كتلة "صادقون"، حسن سالم، إن هناك جناحا أمنيا إسرائيليا في السفارة الأمريكية ببغداد، يقوم بعدة مهام منها ضرب المواقع الأمنية العراقية.

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وأشار النائب سالم، وهو قيادي في حركة "عصائب أهل الحق" في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى وجود "سفارة إسرائيلية داخل السفارة الأمريكية ببغداد، لديها جناح أمني استخباراتي تجسسي يقوم بعدة مهام، منها ممارسة الاغتيالات والتفجيرات والمفخخات، وآخرها ضرب مقرات ومواقع أمنية عراقية وخصوصا مخازن الحشد الشعبي".

وأضاف أن "عدم إغلاق هذه السفارة يعني أنه لا أمن ولا أمان في العراق"، مؤكدا على أهمية "تدويل هذه القضية وعدم السكوت على هذه الجرائم".

وتابع سالم أن "تنصل أمريكا من هذا الاستهداف غير حقيقي، لأن أمريكا تعني الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني هو أمريكا، وهي من تسيطر على الأجواء العراقية، وبالتالي لا بد من إنهاء وجود التحالف الأمريكي، الذي هو سبب رئيس لخرق الأجواء العراقية".

 المصدر: RT

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