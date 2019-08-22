وجهت الناشطة اليمنية، حائزة جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك تضمنت نداء عاجلا بشأن مشاركة الخرطوم في حرب اليمن.

إقرأ المزيد

وهنأت كرمان، المدافعة البارزة عن حقوق النساء، والصحفية والسياسية اليمنية، في الرسالة المنشورة عبر وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، هنأت حمدوك بتوليه منصبه الجديد، قائلة: "أبارك لك ثقة قوى الثورة والتغيير في السودان واحتفاء السودانيين بك رئيسا لحكومتهم الانتقالية".

وأبدت الناشطة البارزة التي أصبحت في عام 2011 أول سيدة عربية تحوز جائزة نوبل للسلام عن ثقتها في كون حمدوك "الرجل المناسب في المكان المناسب"، متمنية له، نيابة عن كل أبناء الشعب اليمني، التوفيق في أداء مهامه لخدمة الشعب السوداني.

ودعت كرمان رئيس الوزراء اليمني الجديد إلى التحرك "بصورة عاجلة" لسحب قوات بلاده من اليمن، قائلة: "هذه ليست حربكم، واستمرار مشاركتكم في الحرب تنال من العلاقة الودية التي تجمع الشعبين الشقيقين السوداني واليمني".

وشددت الناشطة على أن السودان الجديد لا يليق له إلا أن ينأى بنفسه عن هذه الحرب التي "تمضي بعيدا في تدمير شعبنا وتفتيته وتقويض كيانه الوطني".

وسبق أن قال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الذي حكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير وحتى تشكيل المجلس السيادي مؤخرا، قال إن قوات بلاده باقية في اليمن بموجب اتفاقية مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

المصدر: الأناضول