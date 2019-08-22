مصادر تركية: الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية بشمال غربي سوريا

قال مسؤولان تركيان، اليوم الخميس، إن قوات تابعة للجيش السوري استهدفت موقع مراقبة تركي في شمال غربي سوريا، دون وقوع إصابات.

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وأضاف المسؤولان لوكالة رويترز، دون الكشف عن اسميهما: "القوات السورية أطلقت النار على موقع مراقبة تركي شمال غربي سوريا".

وتأتي هذه الحادثة بعد ضربة جوية استهدفت رتلا عسكريا تركيا يوم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أثناء تحرك الرتل باتجاه الجنوب نحو موقع مراقبة آخر.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس الأربعاء إن جميع مواقع المراقبة التركية في سوريا ستواصل عملها وسيستمر تقديم الدعم لها.

وأقامت تركيا 12 موقع مراقبة شمال غربي سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران.

المصدر: رويترز