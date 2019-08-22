مقتل 3 عسكريين أتراك باشتباك مع المسلحين الأكراد

أكدت السلطات المحلية التركية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة عسكريين أتراك قتلوا جراء اشتباك مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني" جنوب شرقي البلاد، في منطقة قريبة من حدود سوريا والعراق.

وذكر مكتب حاكم ولاية شرناق في بيان له أن العسكريين الذين قتلوا أمس الأربعاء كانوا يعملون على تأمين منشآت شركة النفط الوطنية التركية (TPAO) قرب مدينة سيلوبي، مشيرا إلى أن الاشتباك أدى أيضا إلى "تحييد" ثلاثة مسلحين أكراد (وهذا مصطلح يستخدم بحق القتلى أو المصابين أو الأسرى).

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ولفت البيان إلى أن طائرة مسيرة سبق أن رصدت في المنطقة نفسها مسلحين لـ"العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة حكومة أنقرة عملياتها ضد المسلحين الأكراد في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: رويترز