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خارجية إسرائيل تنشر فيديو لمستوطن يرفع علم السعودية وسط القدس!

أخبار العالم العربي

خارجية إسرائيل تنشر فيديو لمستوطن يرفع علم السعودية وسط القدس!
Reuters Ammar Awad REUTERS
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نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر رجلا يهوديا وهو يرفع العلم الوطني للمملكة السعودية وسط مدينة القدس.

وفي ذلك الفيديو المنشور أمس الأربعاء على حساب "إسرائيل بالعربية" في "تويتر" والذي تديره الوزارة، قال الرجل إنه "يصلي من أجل إحلال السلام بين الدولة العبرية والسعودية، كي يتمكن من زيارة المملكة، فيما سيتمكن مواطنوها من زيارة إسرائيل"، وتابع: " لولا الأحلام لما تحققت الأماني".

وسُجّل هذا الفيديو أمام برج القلعة داخل باب الخليل في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة للقدس.

يوصف الرجل نفسه على حسابه في "تويتر" بأنه "صحفي دولي مستقل لا يعبر عن رأي أي جهة".

وجاء نشر هذا الفيديو على الحساب الرسمي للوزارة ضمن إطار جهود الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في تطبيع علاقاتها مع بعض جيرانها العرب، لاسيما الدول الخليجية، للوقوف في وجه الخصم المشترك إيران.

المصدر: RT

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