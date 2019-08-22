الخارجية العراقية تعلق على حادثة ضرب مواطنة في مطار إيراني
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنها تتابع قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد بإيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، في بيان إن بلاده "تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد".
وأضاف الصحاف، أن "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".
المتحدث باسم وزارة الخارجية— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) 21 августа 2019 г.
د. أحمد الصحَّاف:
نتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد.
العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها. pic.twitter.com/RUb4SOHZHP
وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن تعرض سيدة عراقية كبيرة في السن من أهالي محافظة النجف في الـ18 من أغسطس الجاري، إلى ضرب مبرح من قبل "ضابط" في مطار مشهد الدولي الإيراني.
المصدر: الخارجية العراقية