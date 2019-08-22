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الخارجية العراقية تعلق على حادثة ضرب مواطنة في مطار إيراني

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الخارجية العراقية تعلق على حادثة ضرب مواطنة في مطار إيراني
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أنها تتابع قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد بإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، في بيان إن بلاده "تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد"​.

وأضاف الصحاف، أن "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".

وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن تعرض سيدة عراقية كبيرة في السن من أهالي محافظة النجف في الـ18 من أغسطس الجاري، إلى ضرب مبرح من قبل "ضابط" في مطار مشهد الدولي الإيراني.

المصدر: الخارجية العراقية 

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