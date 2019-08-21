قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار بالخطأ، يوم الأربعاء، على طائرة زراعية إسرائيلية في مرتفعات الجولان، إذ اعتقد جنوده أن الطائرة سورية.

وجاء في بيان عسكري للجيش: "رصدت قوات الجيش في مرتفعات الجولان، طائرة قادمة من جانب الأراضي السورية، وبعد الاعتقاد بأنها يمكن أن تشكل خطرا، تم فتح النيران عليها. ولكن بعد الإدراك أنها طائرة زراعية إسرائيلية (لرش المبيدات) توقف الجيش عن إطلاق النار".

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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى جدية الحادث، ونوه ببدء التحقيق في ملابساته وأسبابه، وشدد على ضرورة أخذ الدروس والعبر منه.

وفي يونيو عام 1967، احتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية، وفي 1981 أقر الكنيست الإسرائيلي، قانون "هضبة الجولان"، الذي أعلن فيه ضم الهضبة إلى إسرائيل من جانب واحد. أما في ديسمبر عام 1981، فقد صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الذي اعتبر هذا الضم باطلا وغير شرعي.

المصدر: تاس