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العاهل الأردني يلتقي وفد الكونغرس الأمريكي في عمان

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العاهل الأردني يلتقي وفد الكونغرس الأمريكي في عمان
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العاهل الأردني خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي
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ركز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي، على علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة ومستجدات المنطقة.

وأعرب العاهل الأردني خلال اللقاء، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعديد من البرامج التنموية، لافتا إلى أهمية دور الكونغرس بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء، الجهود المبذولة لإعادة تحريك عملية السلام، وضرورة تكثيفها للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق الجانبان إلى ما تشهده المنطقة من أزمات، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن الحسين وعدد من المسؤولين الأردنيين.

المصدر: بترا

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