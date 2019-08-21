تونس.. إحداث وحدة جوية جديدة معززة بـ3 طائرات هليكوبتر (صور)

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، عن إحداث وحدة جوية جديدة تابعة للحرس الوطني معززة بـ3 مروحيات من نوع "BELL 429" ذات جودة عالية.

وقالت رئاسة الحكومة في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن بعث هذه الوحدة الجوية الجديدة الهدف منه مراقبة السواحل البحرية التونسية وحركة المرور بالطرقات والتدخل أثناء الكوارث والإخلاء الصحي.

كما نشرت رئاسة الحكومة مجموعة من الصور للمروحيات التي ستعزز تلك الوحدة.

المصدر: RT + "فيسبوك"