 
مباشر

حركة النجباء: لا عذر لمن تعاون مع الحرب النفسية الإسرائيلية في العراق

أخبار العالم العربي

حركة النجباء: لا عذر لمن تعاون مع الحرب النفسية الإسرائيلية في العراق
mulhak.com
أكرم الكعبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mahb

هدد الأمين العام لـ"حركة النجباء"، أكرم الكعبي، بعدم إيجاد أي عذر لمن تعاونوا مع الحرب النفسية الإسرائيلية في العراق، واتهم الإعلام الإسرائيلي بممارستها هناك.

وقال الكعبي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن "الأعداء يحاولون إضعاف معنويات المقاتلين وإحباطهم وتشتيت وحدتنا وشق صف الشعب العراقي، لكن العراقيين يعون جيدا أن جميع هجمات الأعداء ودواعش السياسة على الحشد الشعبي لم تحصل إلا لأن أسيادهم يخشون من العراق القوي المقتدر".

وأضاف أن "الحشد والجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب، صاروا قوة لا تقهر بعد أن اتحدوا، فدحروا أماني الأعداء وسفهوا أحلامهم، ولذلك غير العدو أساليبه واستخدم أساليب غدر الضعفاء والحرب الناعمة".

وأشار إلى أن "هناك في العراق من انخدع بالحرب النفسية التي يشنها الأعداء والإعلام التابع للصهيونية، وباتوا يهاجمون الحشد الشعبي، وهناك جيوش الظلام الإلكتروني تعمل للعودة بكرة بائسة مرة أخرى لتلملم انكسارها، لكننا لن نجد لمن تعاون مع هذه المؤامرة عذرا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رشيدة طليب تذرف الدموع وإلهان عمر تطالب برؤية الواقع في فلسطين