نفذت القوات البحرية المصرية والصينية تدريبا بحريا عابرا ضمن نطاق الأسطول الشمالي في البحر الأبيض المتوسط ، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدول الصديقة والشقيقة.

جاء ذلك بمشاركة قطع بحرية مصرية والمدمرة الصينية (XIAN-153) عقب إنتهاء زيارتها الناجحة لميناء الاسكندرية.

وتضمن التدريب عددا من الأنشطة البارزة، منها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية والتدريب على أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة بالبحر، مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات، مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وكذلك تنفيذ تدريبات للمواصلات الإشارية والعديد من تشكيلات الإبحار نهارا وليلا مما يؤكد قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

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ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات بما يدعم جهود الأمن والإستقرار البحري وتأمين خطوط المواصلات البحرية العالمية، كما يعد التدريب أحد نتائج التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والصينية.

ناصر حاتم RT