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استعدادات لنقل مومياوات ملوك مصر عن طريق التشريفة العسكرية

أخبار العالم العربي

استعدادات لنقل مومياوات ملوك مصر عن طريق التشريفة العسكرية
متحف الحضارة في مصر
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أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، أنه سيتم نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، موضحا أن مصر تستعد لحدث عالمي كبير.

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وذكر المتحدث إلى أن هذا الحدث سيحظى باهتمام عالمي غير مسبوق، موضحا أنهم يعملون على تطوير منطقة المتحف المصري بالتحرير ومنطقة متحف الحضارة.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى الوزيري، إنه سيتم نقل المومياوات الملكية، وعددها 25 مومياء، إلى قاعة ممهدة ومجهزة لاستقبالها.

وأضاف الوزيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية"dmc"، أن نقل المومياوات يتطلب تطوير المنطقة بالكامل والمسار الذي ستتحرك فيه، نظرا لأن هذا الحدث يجب أن يستغل إعلاميا وسياحيا.

وأشار إلى أن القوات المسلحة هي من ستقوم بعملية نقل المومياوات بطريقة تشريفة عسكرية لائقة بملوك مصر القدماء، مضيفا أن دول العالم ستتابع هذا "التحرك الملكي" من المتحف المصري إلى الفسطاط، حيث ستتكاتف جميع أجهزة الدولة بالكامل، بداية من وزارة الإسكان محافظة القاهرة، والوزارات المعنية، ووزارة السياحة، وزارة الآثار، لإظهار هذا الحدث بشكل عالمي يليق بمصر وسمعتها عالميا ومحليا.

المصدر: وكالات

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