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لبنان.. الأشغال الشاقة لـ 10 سنوات بحق متهمين اثنين تحصلا على الجنسية الإسرائيلية

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لبنان.. الأشغال الشاقة لـ 10 سنوات بحق متهمين اثنين تحصلا على الجنسية الإسرائيلية
Reuters / Jamal Saidi
عناصر من القوات اللبنانية - أرشيف -
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أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم الثلاثاء، عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات غيابيا في حق اللبنانيين عبد اللطيف حمود وهدى شعبان.

وأمرت المحكمة بتنفيذ مذكرتي إلقاء القبض الصادرتين في حقهما، بعدما أدانهما القضاء بتهمة "التعامل مع العدو الإسرائيلي ودخول أراض يسيطر عليها والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية".

كما أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة 3 سنوات في حق الفلسطيني - السوري عبد الرحمن الخطيب، وجردته من حقوقه المدنية، وأدانته بجرائم "تأييد تنظيم (داعش) والترويج لأفكاره ومعتقداته ومحاولة الالتحاق بصفوفه وتحريض الشباب على الالتحاق في صفوف هذا التنظيم، وتوزيع منشوراته وأناشيده عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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