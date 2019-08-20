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تونس.. مجلس الأمن القومي يحيل ملف "جهاز التنظيم السري" لحركة النهضة إلى القضاء

أخبار العالم العربي

تونس.. مجلس الأمن القومي يحيل ملف
Reuters
تونس
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أكد الأدميرال كمال العكروت، المستشار الأول للأمن القومي لدى الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن القومي أحال ملف "جهاز التنظيم السري" لحركة النهضة إلى القضاء.

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وشدد العكروت، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، على أن مجلس الأمن القومي لا يمكنه أن يلعب دور القضاء وأن تكليفه بالنظر في الملف السري كان بهدف التسريع في الإجراءات ليبت فيه القضاء الذي "سيقوم الآن بعمله وسيكون مسؤولا أمام التاريخ".

ورفض العكروت تقديم أي موقف بشأن الملف، مؤكدا أنه ملزم بواجب التحفظ.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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