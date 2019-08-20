العراق.. اعتقال 10 مسلحين من "داعش" في بغداد والأنبار
Reuters Osamah Waheeb
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أعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق اعتقال 10 مسلحين من أنصار تنظيم "داعش"، في محافظتي بغداد والأنبار.
وقال الجهاز في بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب، عمليات نوعية لتعقب فلول داعش الإرهابي، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين في مناطق شمال وجنوب بغداد وغرب محافظة الأنبار".
وفي السياق، ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، أن قوة عسكرية مشتركة تمكنت من تصفية 6 عناصر من تنظيم "داعش"، في سلسلة جبال عطشانة بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
المصدر: حساب جهاز مكافحة الإرهاب على "فيسبوك"
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