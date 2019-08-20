الأمم المتحدة: الأمير خالد بن سلمان يبذل جهودا جبارة لإعادة الاستقرار إلى عدن

أكد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، أن اجتماعه مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة أمس الاثنين، كان إيجابيا ومثمرا.

وقال غريفيث في تغريدة على "تويتر": "اجتماع إيجابي ومثمر بالأمس مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان".

إقرأ المزيد

وتابع: "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن، اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار".

المصدر: وكالات