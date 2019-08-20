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الأمم المتحدة: الأمير خالد بن سلمان يبذل جهودا جبارة لإعادة الاستقرار إلى عدن

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: الأمير خالد بن سلمان يبذل جهودا جبارة لإعادة الاستقرار إلى عدن
Reuters POOL
الأمير خالد بن سلمان - أرشيف
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أكد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، أن اجتماعه مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة أمس الاثنين، كان إيجابيا ومثمرا.

وقال غريفيث في تغريدة على "تويتر": "اجتماع إيجابي ومثمر بالأمس مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان".

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وتابع: "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن، اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار".

المصدر: وكالات

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