الأمم المتحدة: الأمير خالد بن سلمان يبذل جهودا جبارة لإعادة الاستقرار إلى عدن
Reuters POOL
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أكد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، أن اجتماعه مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة أمس الاثنين، كان إيجابيا ومثمرا.
وقال غريفيث في تغريدة على "تويتر": "اجتماع إيجابي ومثمر بالأمس مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان".
وتابع: "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن، اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار".
المصدر: وكالات
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