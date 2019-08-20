الخارجية اليمنية تتهم قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في أبين بتقويض الوساطة السعودية

حذرت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الثلاثاء، من أن تصعيد قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في محافظة أبين جنوبي اليمن، يقوض الوساطة السعودية.

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وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن "ما تشهده محافظة أبين من تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة من قبل الإمارات أمر مرفوض وغير مقبول"، مضيفا أن هذا التصعيد "سيعمل على تقويض وإفشال جهود الوساطة التي نقدرها كثيرا من قبل السعودية".

وقالت مصادر محلية يمنية إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي حاصرت فجر اليوم مقر شرطة محافظة أبين ومقر قوات الأمن الخاصة في مدينة زنجبار مركز المحافظة، لافتة إلى أن "قوات الحزام تطالب قوات الشرطة والأمن الخاصة بالانسحاب وتسليم المقرات الأمنية".

وكانت قوات الحزام الأمني، سيطرت على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك دامت 4 أيام ضد قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيقدم في وقت لاحق من الثلاثاء إحاطة لمجلس الأمن، يطلعه فيها على الوضع في اليمن.

المصدر: وكالات