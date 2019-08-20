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نتنياهو يلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن قصف أهداف في العراق

أخبار العالم العربي

نتنياهو يلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن قصف أهداف في العراق
Reuters VALENTYN OGIRENKO
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لمح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى أن بلاده كانت وراء غارات جوية استهدفت مواقع للفصائل الموالية لإيران في العراق، متعهدا بمواصلة العمل عسكريا كلما وأينما اقتضت الضرورة.

وردا على سؤال حول مختلف الهجمات الأخيرة على المنشآت العسكرية في العراق، قال نتنياهو للصحفيين في كييف أمس الاثنين: "إيران ليس لديها حصانة في أي مكان".

وأضاف نتنياهو أن الإيرانيين لا يزالون يهددون إسرائيل بالإبادة ويقومون ببناء قواعد عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بهدف تنفيذ هذا الهدف، وعزا أسباب ما وصفه العدوان الإيراني المتزايد، إلى الاتفاق النووي مع طهران 2015، وقال: "سنعمل - بل ونعمل حاليا - ضدهم، أينما رأينا ذلك ضروريا".

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وكان المسؤولون الإسرائيليون قد صنفوا العراق "قاعدة متنامية لعمليات مدعومة إيرانيا" ضد الدولة اليهودية، لكن تل أبيب لم تؤكد ولم تنف رسميا مسؤوليتها عن الهجمات داخل الأراضي العراقية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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